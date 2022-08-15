本屆「全球城市小姐暨先生」選拔賽有許多明星臉。（中華全球城市選拔協會提供）

「全球城市小姐暨先生」選拔賽評審。（中華全球城市選拔協會提供）

第17屆「全球城市小姐暨先生」選拔賽正式進入複賽名單，39位獲選男女選手中出現不少「明星臉」，當中，藝人何豪傑、和家馨的兒子何柏廷格外搶眼，身高185公分的他外表高帥挺拔，長相與何豪傑極為相似，他坦言自己對於演藝圈有濃厚興趣，但是一切都順其自然並不強求。

何柏廷表示不想沾父母親的星光，只想做自己，而和家馨為了尊重兒子，集訓期間雖然相當關心兒子表現，但都保持低調的戴口罩、頭戴漁夫帽，在集訓教室外偷望兒子，以免造成兒子分心；此外，準城市先生中還出現首位金髮混血兒參賽者尼樂傑，爸爸是美國人的他表示，常常有人說他某個角度像是湯姆克魯斯，也有人說他貌似小賈斯汀。城市小姐中也不乏具有明星臉的參賽者，有貌似范冰冰、郭雪芙、蔡瑞雪，十分搶眼。

本屆城市小姐暨先生選拔，共有90人報名，經過資格初審及前天的複賽，今（15日）公布進入總決賽名單，準小姐22人、準先生17人獲選，城市先生目前仍在集訓期間。全球城市選拔協會創辦人張如君表示，最後選出的城市小姐和先生必須才貌兼具，參賽者擁有明星臉固然較為亮眼，但是也會讓評審對於他們的其他表現更加嚴格，實際上各有得失。

張如君表示，為了選出最優秀的城市小姐及先生，複賽特別邀請產、學界的公正人士評分。獲邀擔任評審的人員包括：韓式婚紗女王佩佩、環球科大時尚造型系主任徐淑敏、BDS國際教育培訓機構董事長吳中貫、恩納國際負責人張琯臻、天蓬曜界董事長黄宥綸、沐華學院院長韓榆婕、群富健康生活總裁藍郁晴、關懷心臟病童協會理事長許錫松。