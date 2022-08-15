玉山金(2884)今舉行法說會，上半年自結稅後淨利為70.9億元，EPS為0.53元、股東權益報酬率(ROE)為7.52%，資產報酬率(ROA)為0.43%。玉山的綜合績效廣受肯定，近期再獲Asimoney及FinanceAsia兩家國際媒體評選為台灣最佳銀行。金控7月獲利已公布，單月稅後淨利27.8億元，為歷年最高紀錄，累計前7月稅後盈餘98.7億元，EPS為0.74元。

上半年，玉山銀放款金額較去年同期成長13.5%，存款餘額成長14.7%，且央行升息使存放利差擴大，淨利息收入大幅成長22.5%。截至至2022第2季為止，玉山各類永續相關授信金額3204億元，估企金放款餘額34%，本季逾期放款比為0.16%，備抵呆帳覆蓋率為743.8%。

玉山銀上半年淨手續費收入98.5億元，其中企業金融手續費成長40.4%、信用卡手續費成長8.5%。玉山銀於5月發行玉山數位e卡，採無實體卡數位發行，每張卡可減少900公克碳排量。並於7月中旬與旅遊電商業者合作發行玉山易遊卡持續拓展客群，7月信用卡簽帳含綜所稅刷卡，簽帳金額逾662億元為單月歷史新高，下半年可望以新產品持續帶進新顧客與提升簽帳金額。

財富管理方面，玉山銀前6月淨手續費收入40.7億元，波動的市場環境下，玉山提供全方位理財服務守護顧客資產，高端顧客戶數及資產管理規模均呈現雙位數成長。玉山致力於滿足顧客人生各階段的金融需求，截至今年第2季，安養信託餘額進入市場前3名、民營銀行第1名，協助顧客打造安心的退休生活。