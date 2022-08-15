根據衛福部統計，今年第1季新北市身障人口已達17萬3000多人，再加上人口老化問題，輔具需求也逐漸上升。為了嘉惠更多有輔具需求的患者及民眾，衛福部台北醫院特別成立與輔具租賃業者合作於門診區設立「輔具諮詢服務站」。

衛生福利部臺北醫院復健科主任葉圜叡舉例，1名30歲陳姓藥師，在今年初去爬山後，莫名發燒，就診後病況沒有好轉，還被緊急送入負壓病房並裝上葉克膜搶救，短短2個月動了4次大刀，最終雙腿膝下截肢，人生遭逢突如其來的病變，讓她從藥師身份，一時之間轉變為飽受痛苦纏綿病榻的重症病人。

葉主任表示，類似的病例其實一直存在生活周遭，許多躺床多時的病人，在復健時必定會經歷床上坐起與下床轉位的復健，進步後轉成輪椅或持杖行走，最後才是能夠獨立步行等過程，因此合適的輔具需求也有所不同，若針對不同時期的輔具全數購買，也會是一筆不小的負擔。

所以為了減少病人負擔，台北醫院與輔具租賃業者合作於門診區設立「輔具諮詢服務站」。透過醫師評估病人的需求，轉介至輔具諮詢站，再由醫療人員與輔具業者參考過去經驗，與病人或家屬直接討論出最適當的輔具用品。而「輔具諮詢服務站」以租代買的模式，讓短期需求有病人能夠以經濟實惠的價格取得安全乾淨的輔具，減少不必要的開銷與經濟負擔，也避免了購買後沒使用多久就棄置一旁的浪費。

推動「輔具諮詢服務站」的宏陽健康事業股份有限公司總經理黃松共表示，多年前隨經濟部到日本參訪長照2.0 所需的輔具租賃服務制度，了解日本人對於輔具租賃的接受度相當高的原因有二，一是日本相關保險有補助租賃，二是租賃廠商可以保證所提供的輔具經過「徹底」地清潔、消毒，保護消費者的使用權益，而這正是醫病雙方最在意的主要關鍵因素，民眾降低花費同時並獲得安全清潔的輔具，是最首要目標。