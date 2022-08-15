中央流行疫情指揮中心今天宣布，我國新增15596例本土新冠病例，另包含196例境外移入、22例死亡個案，不過本土Omicron BA.5病歷上周激增33例，並出現國內首例BA.4本土病例。

指揮中心表示，今六都中的新增病例數最多的為新北市3084例，其次依序為桃園市1973例、台中市1897例、台北市1789例、高雄市1286例、台南市971例，指揮中心疫情監測組長周志浩表示，今新增病例數與上周一差不多，顯示國內已情已降到穩定期，接下來隨時可能開始回升。

中重症個案今天則新增33例，其中包含一名6歲男童確診MIS-C，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該男童5月底曾接種一劑疫苗，6月6日感染心冠出現發燒、腹痛、腹瀉、全身出血、雙腿腫脹等症狀，8月11日至門診就醫更發現結膜炎、喉嚨紅腫、草莓舌等症狀，診斷為疑似MIS-C，收治於一般病房住院。

羅一鈞說明，該童住院後已給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，目前病況穩定治療中，截至目前兒童重症累計168例，其中有98例為MIS-C，兒童死亡仍停留在27例。

指揮中心說明，今日新增196例境外移入個案中，為100例男性、96例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(16例)、美國(4例)、印尼(3例)、加拿大及菲律賓(各2例)、中國、土耳其、新加坡、韓國、英國、馬來西亞及德國 (各1例)移入，另162例感染國家調查中。入境日期介於今年7月15日至8月14日。