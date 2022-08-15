高雄岡山空軍眷村「醒村」藉電視劇「一把青」進入大眾眼簾，高市府2年爭取3億經費，打造空軍文化園區，修復並保留時間痕跡，繼台南安平樹屋後，保留台灣少數自然形成樹屋。

位於高雄市岡山區的醒村興建於1940年代，全區1.72公頃保留有7棟建築物，日治時原作為海軍第六一航空廠工員宿舍，呈現兩層樓式單身宿舍和洋建築形式，戰後是空軍飛官宿舍，是少數兩層樓形式的眷村建築。

高雄岡山空軍眷村「醒村」藉電視劇「一把青」進入大眾眼簾，高雄市政府爭取修復經費，打造空軍文化園區，是繼台南安平樹屋後，台灣第2座自然形成樹屋的建築。（圖/ 中央社）

2015年，導演曹瑞原拍攝「一把青」展現大時代下空軍的美麗與哀愁，也將醒村帶回大眾眼前。2017年醒村全區登錄為文化景觀區，透過87期都市計畫讓醒村全區地權歸於市府；2020年醒村戶外公園區域與工作站對外開放，高市府爭取修復經費，盼讓眷村蛻變成空軍文化園區。

繼2021年爭取到文化部新台幣1億元第一期修復經費，高雄市政府今年在民進黨立委邱志偉協助下再爭取到2億修復工程費用，2年共核定3億元經費。邱志偉與高雄市副市長史哲今天共赴岡山區醒村文化景觀公園，視察醒村修復工程。

史哲透過新聞稿表示，高雄市全台擁有眷村面積最大的城市，岡山醒村雖然在三軍眷村中起步最晚，但將後發先至，且近期岡山發展如空軍起飛般迅速，醒村不僅具備有擁有歷史感的名字與建築群，更具充足文創發展要素，因此將醒村定位為大岡山地區發展文創產業的核心基地，市府將在修復同時進行進駐計畫研擬，配合周遭開發，讓修復與招商同步進行。

邱志偉說，很高興從去年醒村在這兩年爭取3億元經費下，修復經費一次到位，期許這裡可以成為眷村文化創意園區，配合岡山在地的文化能量，讓文創工作者進駐、成立特色圖書館等，讓醒村成為岡山別具特色的文創基地。

文化局長王文翠指出，這次修復將以日治時期基本建築構造作為基礎，並將尊重建築物的生命歷程，將帶著眷村記憶的增建物、牆面、磁磚等保留下來，讓醒村文化園區成為百年建築與台灣眷村的活教材。預計2024年修復完成，盼成為北高雄岡山重要的文化青創基地

王文翠說，醒村7棟建築中位於正中間的C棟毀損最為嚴重，屋頂全部塌陷且整棟建築完全與植物共生。經過文化資產委員長時間討論後，決定尊重時間帶給建築物的時間痕跡，不強行修復屋頂牆面，僅做結構支撐與安全性修復，讓醒村未來將擁有一座「樹屋」，是繼台南安平樹屋後，台灣第2座自然形成樹屋的建築。（編輯：謝雅竹）1110815