年中獎金靠自己！國泰投信15日指出，2022年6月台股殖利率高達4.93％，在全球名列前段班，而金融股與電子代工大廠是此波領息行情的兩大焦點，光是金融股8月整體發放現金股利金額就超過新台幣1,600億元，投資人可用國泰投信3檔台股ETF所組成的「息收聯盟」來搶賺除息財。

國泰投信指出，據臺灣證券交易所資料指出，即便近期遇到通膨、疫情與供應鏈衝擊，臺灣上市公司依舊展現韌性，累計2022年上半年營收較去年同期成長10.6％，加上上市公司配息意願高，6月台股殖利率高達4.93％，在全球名列前段班。根據公開資訊觀測站資料，截至8月8日，上市櫃公司現金股利總額預計高達新台幣2.34兆元，創下歷史新高紀錄，而8月是上市櫃公司現金股利發放的高峰期，預估將會陸續發放超過新台幣8,000億元的配息金額。

同期間國泰投信的3檔台股ETF所組成的「息收聯盟」，也將於8月16日除息，每單位實際配發金額分別如下：國泰永續高股息ETF(00878)0.28元現金股利；國泰股利精選30 ETF(00701)0.25元現金股利；國泰台灣5G+ ETF(00881)0.26元現金股利，投資人最晚只要在8月15日前持有或買進，皆可參與本次配息。

國泰投信分析，國泰股利精選30 ETF(00701)與國泰永續高股息ETF(00878)持股以電金傳均衡配置為主，是偏向價值型的投資組合，有機會掌握這波領息利多。據統計，00878又再創新里程碑，截至8月11日，規模達近新台幣944億元，已突破900億大關，今年以來規模成長169％。

隨除權息邁向尾聲，領息行情正式起跑，股息是否回流到市場也深受關注。國泰投信ETF研究團隊分析，近期因地緣政治緊張情勢升溫，台股面臨第4次台海危機壓力測試，所幸在國安基金護盤，以及金管會擬祭出放空禁令下，權值股帶領台股反攻。近期地緣政治上有軍演情事，短期可能影響投資人信心，惟中長期仍將回歸基本面，後續仍有機會向季線挑戰。

國泰投信分析，以台股今年高點起算，截至7月底，臺灣加權指數跌幅約18％，而在第三季法說會各產業皆釋出較保守的展望後，可望有利空出盡的機會，下半年營運相對樂觀且營收繳出正成長表現的族群，預料將是現金股利偏好加碼的重點族群。如國泰台灣5G+ ETF(00881)為國內目前唯一具有收益分配的5G主題ETF，其成分股囊括台灣5G國家隊供應鏈、半導體、電動車等產業，可做為投資人參與台灣科技產業成長機會的工具。