選舉靠近，新北市長參選人粉專假帳號破2成。（大數據公司提供）

選舉靠近，新北市藍綠參選人粉專假帳號都破2成。（大數據公司提供）

粉絲團成參選人與民眾互動重要管道，隨著選戰逼近，愈來愈多假帳號蠢蠢欲動，企圖左右選情。大數據公司與中原大學管理學系合作開發的Fanti《假帳號分析器》今公布新北市長參選人粉絲專頁假帳號消長，新北市長侯友宜粉專從1月至7月假帳號比率持續攀升，假帳號負面情緒最高時衝破六成；民進黨新北市長參選人林佳龍表態爭取參選台北時，假帳號比例衝破雙位數，且負面情緒大於正面情緒，但他參選新北後，正負情緒比出現反轉，正面情緒超過負面情緒三倍。

大數據股份有限公司以藍綠新北市長參選人臉書粉專進行分析，針對雙方2022年1月至7月份、留言數超過500則的文章，其中假帳號的比率，最驚人的超過2成，也就是100則留言中，假帳號留言的篇幅就多達20篇。

大數據公司技術長孟令三表示，Fanti《假帳號分析器》除分析個人公開資料（學歷、經歷等）與好友互動程度等20項以上的特徵；亦透過網路資訊爬文，將帳號過去曾出現的留言內容、時間等資訊，進行歷史數位足跡分析「假的真不了」。

以新北市長侯友宜臉書粉專為例，有明顯出現假帳號的痕跡，Fanti《假帳號分析器》針對一月到三月留言數超過500則的文章分析，結果發現假帳號比率最低僅不到3％，最高也未超過8％，但到了6月起隨著疫情發展，侯友宜臉書假帳號比例，最低點約11％，最高超過接近21％，數值比1到5月的最低點，成長了將近7倍，而且連續20篇的發文，假帳號留言的分析結果，負面情緒多過於正面，來到歷史新高47％。

7月份假帳號比例沒有趨緩，依舊來到雙位數，甚至一舉超越了1到6月的最高峰，來到21％，進一步分析假帳號留言的負面情緒，比起1到6月高點再往上攀升，最低25％，最高卻一舉突破61％。

另分析民進黨新北市長參選人林佳龍臉書粉專中留言數超過500則的文章，在1到6月之間，假帳號比例幾乎都維持在10％以下，2月份假帳號比例只有不到2％，不過林佳龍表態爭取民進黨台北市長參選人後，7月6號網路上開始流傳一份「屠龍計畫」，當日林佳龍粉絲團下的假帳號也正式突破雙位數，而且假帳號中負面情緒多過於正面情緒；7月9日林佳龍於臉書發表一篇談到台北市政的「大台北寫真」，假帳號比例再度突破10％，假帳號反應出來的負面情緒也同樣高過於正面情緒。

隨著林佳龍於臉書宣布接受民進黨徵召參選新北市長，假帳號比例數值變動不大，但正面情緒與負面情緒，突然反轉，假帳號的正面情緒來到28％，比負面情緒多了快要3倍。進一步分析，林佳龍臉書自5月27日之後，開始針對台北發表願景時，假帳號比例就有逐漸升溫的跡象，而7月初民進黨雙北市長陷入焦著時，只要林佳龍發文針對台北相關議題發文時，假帳號比例上揚，一度升破14％，而且都是負面情緒大過於正面情緒。