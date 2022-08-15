國民黨立法院黨團15日召開「只顧選舉 罔顧生命～國人赴柬埔寨慘狀！」記者會，總召曾銘宗（左起）、立委葉毓蘭與孔文吉出席痛批政府的南向政策失能害國人不幸被迫賣淫與摘器官。（季志翔攝）

國人被拐賣到柬埔寨的人口販運案頻傳，官方營救困難，國民黨團總召曾銘宗指出，過去政府推動新南向政策，從2017年花了超過250億元，卻換來國人遭受虐待、命喪他鄉，他要求新南向辦公室以及負責新南向政策的無任所大使林佳龍出面說明，呼籲行政院治安會報應研提具體措施，強力營救受困民眾。

總召曾銘宗表示，根據媒體不斷披露，有不少國人前往柬埔寨打工，卻是從事詐騙、或遭強摘器官，內政部警政署責成航警局員警，在機場舉牌勸阻國人前往柬埔寨，不僅是柬埔寨，包括泰國、緬甸、寮國、杜拜這些新南向國家，都發生如柬埔寨打工遭詐騙案例，呼籲國人要小心，不要再受騙了。

曾銘宗指出，在過去很長的時間，蔡政府一直在推動新南向政策，從106年到現在針對新南向政策花250億元，相關績效始終沒有看到，卻換來國人遭受虐待、命喪他鄉，雖然政府有作為，但仍然不夠，希望行政院新南向辦公室，必須向國人說清楚、講明白，負責新南向政策的無任所大使林佳龍，也必須要出來面對。

立委陳以信強調，目前青年就業失業率，去年平均20-24歲為15.52％，是近五年最高；25-29歲失業率為6.59％，同樣也是近五年來最高，所以為何國人會有需求，是因為政府做得不夠好，讓青年有經濟壓力，受到高薪廣告的引誘，不得不前往，政府必須負起最大的責任。

立委葉毓蘭認為，現在已經不容政府再用大內宣粉飾太平，2006年行政院就有成立人口販運防制會報，到現在看不到任何積極有效的成果，仍有不少偏鄉年輕人、原鄉部落年輕人遭到詐騙集團騙到東南亞國家，政府能不能拿出實際的作為，救救台灣孩子吧。

立委孔文吉呼籲，建議蔡英文總統、蘇貞昌，不要因為我國與柬埔寨並無邦交，外交處境艱難，應該可以更積極透過國際友人相互合作，而中國大陸與柬埔寨關係友好，是否可以透過兩岸共打機制，對於重大的跨國販運集團，共同合作打擊犯罪，呼籲行政院必須成立跨部會專案小組，以救援在柬埔寨的國人為重大工作。

與會的外交部亞太司長周民淦表示，幫助受困民眾回國，外交部全力以赴，近期警政署也全力動員在各處宣導。最近外交部也在官網設置海外求職陷阱宣導的專區，呼籲想要出國求職的人，在離境前應先上網查看相關資訊，包括求助的聯絡窗口。