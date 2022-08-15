中央流行疫情指揮中心今公布本土Omicron BA.5病歷上周激增33例，並出現國內首例BA.4本土病例，感染BA.4的個案為北部30多歲男，Ct值僅16，同住家人共3人，快篩都是陽性，推測為同一起家庭群聚。

周志浩指出，根據目前社區內的BA.5監測，推論社區內病例數應該是逐漸增多，這幾周的BA.5病例數雖都持平，預計下周最後一次持平後，病例數就會開始往上揚，指揮中心內部的模型有高推估與低推估，若到時候疫情比較嚴重，可能會來到單日6萬例，較低的也會有單日3萬例。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，上周共新增33例本土BA.5個案，另新增首例BA.4本土病例，感染BA.4的個案為北部30多歲男，於8月5日出現喉嚨輕微不適，8月9日自行快篩陽性，當天再用PCR採檢確診，Ct值僅16，同住家人共3人，同日快篩都是陽性，目前4人都在居家照顧隔離中，推測為同一起家庭群聚。

此外，上周新增33例本土BA.5個案北部共22例，中部為8例，南部僅3例，其中包含7例為兒童青少年，均無症狀或輕症，目前全國BA.5陽性佔比約15％。

羅一鈞指出，目前推估北部、中部的BA.5感染佔比17％至19％，南部則為6％，較上周數據高，不過國際間BA.4、BA.5都沒看到重症、死亡率有顯著上升，將持續進行監測。

截至目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.4為76例、BA.5為 547例、BA.2.75為5例、另累計58例BA.5、1例BA.4本土確定病例，尚無BA2.75本土確定病例。

境外移入個案部分，新增檢出5株BA.4、79株BA.5、3株BA.2.75，指揮中心表示，個案分別為48例男性、39例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，入境日介於今年7月20日至8月11日。其中檢出BA.4個案分別自荷蘭(2例)、埃及、菲律賓、英國(各1例)；BA.5個案分別自美國(13例)、越南(10例)、荷蘭、新加坡(各6例)、英國、菲律賓(各5例)、印尼(4例)、土耳其、瑞士(各3例)、香港、泰國、紐西蘭、義大利、德國、澳大利亞(各2例)、丹麥、日本、比利時、匈牙利、西班牙、波蘭、柬埔寨、埃及、馬來西亞、奧地利、葡萄牙、韓國(各1例)；BA.2.75個案均自印度(3例)移入。