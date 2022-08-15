民進黨台南市議會黨團15日宣布將爭取台南市政府發放防疫補助，對象為老幼與弱勢族群，每人至少1000元，估計總經費估計5億元，遭藍營批評政策買票，國民黨台南市議員黨團書記長李中岑質疑台南市不願全面補助老人健保費，卻在選前以防疫津貼政策買票，是選情告急的騙票行為，台南市長黃偉哲回應尊重黨團提案，將審慎研究。

民進黨台南市黨團15日突然宣布，新一波變異株侵襲台灣，隨時可能再掀疫情，衝擊民生經濟，加上世界通膨物價上漲，百工百業都受影響，將向台南市政府爭取發放防疫補助，對象以0至5歲的幼童、65歲以上的長輩與弱勢族群為主。

民進黨台南市議會黨團發言人呂維胤表示，台南市至今確診總數超過33萬人，其中0到5歲有1萬8306人確診，65歲以上老人有4萬1172人確診，兩者合計占總確診數的17.76％，看出老、幼年族群及經濟弱勢朋友健康風險相對較高。

民進黨台南市議會團將衛這些群族爭取台南市政府發放防疫補助，以每人1000元為目標，估計約需5億元金費。

民進黨團此舉引來國民黨台南市議會黨團批評政策買票，質疑國民黨過去一直爭取老人健保費全額補助，台南市政府總以缺少經費當藉口拒絕，如今卻想發防疫津貼，令人質疑是選情告急的騙票行為。

黃偉哲表示，雖然中央已有3倍券、5倍券的發放，地方一直有加碼補助的聲音，將視台南市財政狀況審慎評估。