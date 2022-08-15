新竹縣運會聖火隊引燃聖火後，再跑向新竹縣體育場。（羅浚濱攝）

新竹縣111年全縣運動會15日登場！縣長楊文科在竹北天后宮為縣運會祈福，領聖火傳予聖火隊，象徵延續體育精神，盼縣運會選手們全力以赴，爭取佳績，為明年新竹縣主辦的全中運做好「超前部署」。

楊文科說，今年新竹縣在全國身心障礙錦標賽得到14面金牌、1面銀牌與4面銅牌，全中運更得到59面獎牌，包括16面金牌、14面銀牌及29面銅牌，是縣史以來最好的成績。

楊文科說，縣府對所有運動選手都會好好栽培，到外地參賽的差旅費、住宿費等都有所調整，在全國比賽得名的選手，更提供培育獎助金，希望能更上層樓，參加國際賽事。

楊文科指出，明年新竹縣主辦全中運，所以今年縣運會就「以賽代訓」，為明年的全中運做好「超前準備」。

教育局長楊郡慈表示， 新竹縣運動選手在全國賽事的成績不斷進步，從2019年起奪得39面獎牌，到今年全中運的獎牌達到59面，也彰顯新竹縣運動競技實力不斷提升。

縣府為鼓勵、照顧及培育這群優秀選手，持續積極投入多項資源外，3月發布「新竹縣績優運動潛力選手培訓補助金發放要點」，在全國賽事獲得前3名的選手，將核予每月培訓補助金，以鼓勵績優運動選手再接再厲，未來可以持續投入到全國性、世界性的體育競賽。

縣長楊文科和竹北天后宮主委林啟賢點燃縣運會聖火，傳遞到聖火代表隊引燃，再跑向新竹縣體育場聖火台點燃，揭開15日起到18日一連4天的縣運會，賽會共有1954人參加，參賽選手有1273名，教育局希望「以賽代訓」方式，做為明年舉辦全中運競賽的前哨戰。