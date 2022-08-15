由國立中興大學與世界機關王協會「2022世界機關王大賽世界賽暨台灣賽」本月4日於中興大學登場，康橋國際學校新店秀岡校區學生組成6支隊伍參賽，奪下1金、3銀、2佳作，日前參加新北市賽也包辦前三名佳績，成績斐然。指導教練許評貴表示，獲勝的關鍵是學生不只能做到機關關卡順暢，也能在競賽主題中融入美學寓意，才有效獲得評審青睞。

康橋表示，學生在本次世界賽中自信發揮日常練習結果，於有限時間內運用創意設計各項機關，並以能源危機、綠能、環境保護為主題，結合獨到美感，脫穎而出，此次派出6組隊伍參賽皆獲得大會獎項，國中組奪1面金牌、2面銀牌與2面佳作；高中組則拿下1面銀牌。

除了世界賽，康橋學生參加上個月的新北賽事，也包辦國中組前3名，成績亮眼，康橋指出，機關王校隊2010年至今連續13年參加台灣和世界賽事，至今已奪5座台灣賽金牌、9座世界賽冠軍，總計36個前3名等優異獎項。

康橋指出，由智能程式機器人及結構積木所結合而成的機關王競賽，結合知識與多元實踐，能激發學生們對結構物理科學的興趣，讓世界各地的國小至高中生有機會適性探索，建構培養STEAM（科學、科技、工程、藝術、數學）硬實力。

長期擔任指導康橋機關王社團指導教練的許評貴老師強調，獲勝主因是機關關卡運行順暢，但最關鍵的是康橋的參賽隊伍，都能在競賽主題中融入美學寓意，將關卡扣合「與水土共存」的主題情境，有效吸引評審青睞。