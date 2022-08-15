紀姓少年妹妹數度崩潰大哭不能自己。（蔡依珍攝）

桃園市紅毛港聖母宮普渡釀3死1命危意外，檢警15日在桃殯相驗釐清死因，其中年紀最小罹難者紀姓國中生的妹妹也到場，數度崩潰大哭高喊：「我只有這個哥哥！」場面令人鼻酸，3位死者家屬面容哀戚，對憾事都不願多談。

桃園市新屋區紅毛港聖母宮一行19人，13日晚間透過Line號召同赴永安漁港海邊辦普渡法會，豈料適逢漲潮又遇大浪，扛轎的26歲陳姓、46歲詹姓、30歲呂姓及15歲紀姓少年全遭捲入海中釀3死，幸運被救回的詹男也還在加護病房觀察，桃檢警15日相驗。

家屬都難過不已。（蔡依珍攝）

魏姓副宮主（中）也潸然淚下。（蔡依珍攝）

「我只有這個哥哥，從小陪在我身邊，我做什麼他都跟著我做！」15歲紀姓少年的妹妹也到場，全程崩潰大哭不能自己，師長不斷在旁安慰，她仍喊著要哥哥，場面令人鼻酸。

呂姓死者的妻子跟弟弟也說，只知道呂男常去廟裡拜拜，不知道要參加送王船，沒想到人就沒回來了，無法接受天人永隔。魏姓副宮主也到場協助，不禁潸然淚下。但對於事故都不願多談，婉拒採訪。