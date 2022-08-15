自稱是烏坵大嬸的文史工作者高丹華，雖說已邁入耳順之年，但其實兼具剛毅婉約的氣質，一點都不像大嬸，只能說是一位執著於熱愛自己成長島嶼的中年知青。日前收到寄來剛出版的鉅著《那一年我在烏坵的日子》上下兩冊，令人望之嘆為觀止，這每冊書可都是逾四百頁的大作！

翻閱此書，不由讓人想起在唐朝杜甫詩中那位舞劍極出色的公孫大娘，杜詩中有段：「昔有佳人公孫氏，一舞劍器動四方。觀者如山色沮喪，天地為之久低昂。」的文字，描述的正是孫大娘舞劍總能舞的地動山搖，讓觀看的人群擠得猶若群峰，企足爭望，看的大家是心驚動魄，連天地都恍惚被她舞的劍氣感染，起伏震盪。

高丹華女士近20年來，從落筆《邊境之境 離島之島 — 發現烏坵影像人文記事》，到撰寫《勿忘在金 — 台灣大頭兵與金門的故事1～2》；從述文《二年級美少女的故事 — 桃園地區二十年次婦女的生命故事》，到筆耕《阮海口雲林人》；從創作《看見烏坵燈塔》，到細訴《王盛傳與他的弟兄們》，再到此次出版《那一年我在烏坵的日子》兩鉅冊；她手上的那枝筆，正如公孫大娘手上舞的那把劍，把一個大家漸已淡忘的偏鄉離島，寫的眾所皆知，寫的讓人感動莫名。

難怪，國立金門大學建築學系副教授袁興言，在本書推薦序文《軍人的回憶就是烏坵的歷史》裡說，高丹華女士是全世界最愛烏坵的烏坵人；而中原大學地景建築系兼任講師馮天蔚在本書另一篇《一本烏坵守軍的人生時空劇場》的序言，則說此書像極了在看一齣不斷擾動情緒的青春偶像劇，把曾經與烏坵有過鏈結的人與事，都一幕幕的浮現在那個時空環境裡。

詩人作家翁翁，也是本書的設計編輯者，他在序文《一個人的島》中說，丹華是屬於龔鵬程教授口中那種：「⋯一輩子只專注於為一座島嶼書寫創作的人。」在2000年政黨輪替初期時，為了捍衛烏坵免於淪為核廢儲存場，她不惜登上公開場域，高聲向政府官員嗆聲抗議，她的驚天一轟，不但吸引了媒體及高層的注目，撼動了當時的社會大眾，同時也為她自己帶來更多的攻擊與冷眼；而幾乎所有的時間，她始終都是一個人在孤軍奮戰，但她沒有選擇退縮，而是提筆向前迎去。

從我最近閱讀丹華女士《看見烏坵燈塔》和《那一年我在烏坵的日子》這兩部專書裡，總感覺一股強烈的情緒，作者極力渴望故鄉的環境能更細緻的被對待，她選擇最辛苦的方式，用寫書來讓更多人對她家鄉烏坵的理解與支持；這得要怎樣一份深刻的愛與執著，才能做到？也許，她認為唯有透過這些文字敘述的故事，才能真正清楚表達她生長於斯，經歷於斯，奮鬥於斯的烏坵島嶼全貌。

事實上，當翻開此書的第一章，就被一張黑白的相片及圖說所震撼，那是一張由李國壽先生所繪製，描述二次大戰期間日軍佔領烏坵，逼迫夫婦在路邊當眾交媾，而且強逼村民都必需來看的一張圖景，很多烏坵婦女因此選擇逃跑到湄州島上；她紀錄了湄州村民韓金榮回憶的一段順口溜：「⋯烏坵是個好地方，魚蝦紫菜是大宗，湄洲接口謀生活，日鬼佔去逞威風，日鬼罪惡真正多，強迫夫妻搞關係，壓著群眾去看戲⋯。」

這讓我想起一段話：「一個沒有歷史的民族是可悲的，一個有歷史但卻選擇忘記的民族是可恥的。」我的感覺是，高丹華正是傾全力在為她家鄉寫歷史的人。有人質問，烏坵又沒金門的大金、小金離大陸近，算不得是前線的前線，離島的離島；但您只要研讀本書，就可暸解，在國共內戰及東亞冷戰初期，烏坵嶼在那個大時代中，的確扮演了非常不同的角色，這個原只是靠著守海關燈塔及依季節捕魚的幾十戶島民，竟一躍而為反共游擊隊及福建反共救國軍的前線基地。

韓戰結束後，此島本由反共救國軍駐紮，直到民國62年政府才改派遣海軍陸戰隊接替進駐烏坵迄今；蔣經國先生從民國四十年起至就任總統之前，巡視的最後一座戰地就是烏坵，如今在島上斑駁的「逸仙亭」柱上，仍依稀可見雕鏤著這樣一副對聯：「逸興觀飛濤秣馬厲兵除匪寇，仙居臨險塞整戈待旦復中華。」但現在政府對烏坵的重視程度，反遠不若半個世紀前那個風雲殘捲的日子，她感到悵然若失。

昨日，她應桃園忠烈祠暨神社文化園區之邀，蒞園區講演《重返動盪年代 — 烏坵燈塔下反共救國軍的身影》，她沒有忘記之前在此結識的幾位好友，會後邀大家在虎頭山旁的「禾林浮島」簡餐店聚聊，頗泛幾分浮島餐館談離島的雅趣；沒錯，我們暢聊的仍離不開烏坵嶼，但有關這座曾經充滿胸懷江山大業的島嶼，迄今到底仍藏有多少不為人知的故事與秘密？恐怕也只有她最清楚。

本書作者目前正號召全民公益購書送給全國各鄉鎮圖書館，冀盼每座圖書館都有一本烏坵軍旅故事的書籍，這是一部連陸戰隊本身都無法編出敘述自己故事的好書；各位朋友不妨去各大書局買套來瞧瞧；也許，您就可以理解，為何這座在台灣漸已凋零的烏坵離島，總讓高丹華女士這般萬分割捨不下內心那份濃蘊深情的原因了。

作者為退役上校

照片來源：作者提供。

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