小S（徐熙娣）在Podcast《老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話》最新一集與S媽聊到美食，一樣有分享不完的話題，小S透露自己對喜歡的食物可以經常吃，像是有次去西雅圖找阿雅，發現阿雅做的起司通心粉超級好吃，當阿雅問她要不要去外面餐廳吃飯時，小S都說要在家吃起司通心粉，最後肚子吃到像懷孕5個月一樣大，去餐廳點酒，再也沒人要求她出示身分證明。

講到拿手料理，S媽透露大女兒的孩子特別喜歡小S做的鮭魚蒸飯，小S也說女兒們也都愛她親自下廚，即使每次菜單都類似，女兒們都會發自內心的歡呼，讓她煮得很開心。

S媽則是個美食主義者兼料理高手，她經過大小S爺爺的訓練才精通廚藝。有回姐妹倆開料理節目，想在節目裡邀請S媽做菜，姐妹倆壞心還想給S媽一個大驚嚇，冰箱一開，裡面是一整個大豬頭，看媽媽敢不敢做，沒想到S媽面不改色的就用大豬頭做了一桌料理，讓大小S佩服不已。

小S談到美食會特別看重餐廳的衛生，她說很多老饕朋友喜歡挑舊舊的、又沒什麼裝潢的神秘小店，朋友都說，「你不要看這家店不起眼，吃了保證忘不了！」但小S坦承，其實十次吃了十次都忘了！因為她只記得環境有多差。S媽也最忌諱店家把桶子鍋子放在廚房後的小巷，看起來髒亂就容易拉肚子！而S母女的買菜習慣就是所有菜採買回家，一定要放在流理台上，不能放地上，小S也豪邁的說，「我包包可以放地上，菜絕對不能放地上！」

此外，小S也被姊姊大S（徐熙媛）認定為不會點菜的人，她說有一回她跟大S去住家附近的小籠包店吃飯，她點了3籠小籠包、牛肉捲，讓大S忍不住搖頭，「你到底會不會點菜啊！怎麼都是主食？」大S說點菜要心中有譜，點幾個小菜當前菜，搭配蔬菜、主菜與甜點，不然都是主食，客人光看就看飽了。

至於要邀請朋友吃美食，也是有技巧的，小S說千萬不能說得天花亂墜，不然朋友吃完一定會說，「真的也只是還好啊！」吃之前一定要輕描淡寫的說：「這家我上次吃還OK」，朋友吃完才會驚訝的說：「這麼好吃！怎麼會才OK！」小S神秘的說：「這就是話術。」