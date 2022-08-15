P. LEAGUE+高雄鋼鐵人的旅美小將王律翔，是鋼鐵人用來防守對手得分猛將的「防守大鎖」，面對身材比他高大的球員，他展現「打死不退」的拼戰精神，也在幾場比賽中適時扮演鋼鐵人的「板凳暴徒」角色，球季末封關的4場比賽交出場均10.8分的好表現，成功扮演「最佳第六人」的角色。

王律翔印象最深刻的一次防守經驗，是有一場對戰新北國王隊時對位「本土得分王」楊敬敏，貼身防守的結果是兩人發生頭對頭的碰撞，王律翔不小心獻出「螢幕初吻」給楊敬敏，還有人截圖發IG限動tag他，「看起來是真的親到啊！」

王律翔從小喜歡運動，是自我要求很高且文武雙全的運動健將，小學因為跑得快，參加學校田徑隊，又因為長得高，加入籃球隊，但他和父母約法三章，若成績跌出前幾名就「退隊」與「禁賽」，因此曾有一學期不在球隊。

HBL幾乎是台灣球員的必經之路，但王律翔卻是在國二就動了出國的念頭，想去看看外面的世界，和不同的人種競爭，家人也十分支持他去追夢，國三畢業之後跟隨學長吳永盛的腳步，和其他三位金華國中同學一起步上旅美之路，是當時有名的「金華四少」。

和金華學弟陳又瑋一樣，王律翔國小就長到160幾公分，在球隊中主打大前鋒，上了金華國中之後，長到180公分，王律翔主打三、四號的鋒線位置，但國中畢業之後就沒有再長高，赴美面臨轉型為一、二號的後場角色，遇到很多挫折。

王律翔說，一切從頭開始重新學，每天比隊友多花一兩小時做最基礎的訓練，包含協調性、運球技術等，除了自己看影片，還要請教學長與教練，補足技術層面的問題後，再慢慢加強對戰術的理解，學習如何成為一個好後衛。

王律翔今年賽季在三分線上偶有佳作，但其實他的三分線投射也是赴美之後開始靠著苦練才慢慢「長」出來的技能。在高中之前，王律翔的三分線命中率與命中數都是「掛蛋」，總計「兩投零中」、「命中率零」，光是為了找到出手感覺與調整出手動作，他就花了很久的時間。

王律翔是自律高的球員，設定目標後不達目標就誓不停止，當時一起旅美的同梯，早已各自單飛，只有他拿到美國NCAA一級大學的獎學金，也是繼吳永盛、陳盈駿之後獲此肯定的第3位台灣人，受到疫情影響，才回台就讀中州科大，投入選秀進入P. LEAGUE+職業籃球聯盟。

王律翔的新人球季曾遇到撞牆期，加上季中曾受徵召去打中華隊，與球隊搭配上一度出現「卡卡」，自我要求高的他，曾因某一場比賽打不好，在休息室裡情緒負面且激動，也很自責難過落淚，他的獨門自癒絕招是「運球聲」。

「我個人很喜歡聽運球聲。」王律翔說，他的調整方式就是到一個沒有人的球場去運球，聽運球聲可以幫助他釐清思緒，試著從負面中找到正面的事情，也可以進而鼓勵自己，如果一直處在負面情緒是走不出來。

「肯吃苦也是一種天份。」這句話是王律翔的人生態度，他說，自己不是天才型的球員，先天條件也不如很多人，他認為就是要比別人做得更多，才有辦法在同一個起跑點，要比別人付出更多，才有辦法脫穎而出，王律翔也給自己設下「最佳第六人」的新賽季目標。