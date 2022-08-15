高市自強一路一處建案工地半年內兩度施工釀災，造成路面塌陷，昨更讓緊鄰的7戶透天厝被判定危樓面臨拆除命運。建築工地的原始建築設計人，遭爆是現任高雄市工務局長楊欽富，藍營質疑他是「球員兼裁判」，要求他下台負責。對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩今（15）日直言，楊欽富責無旁貸，市府也必須深刻檢討，人民的安全是至高無上的原則。

國民黨高市議員陳若翠今在質詢時提到，該建築工地的原始建築設計人為楊欽富，工務局回應楊於2020年9月9日註銷開業登記，該建案設計人及監造人均已變更為建築師趙建銘，最後市府也只處罰起造人、承造人及監造人9萬元罰鍰了事，質疑工務局建管單位有沒有負起責任，嚴格監督施工安全？她也當面要求楊欽富下台負責。

媒體問及，工務局長是建築設計人，管理上有「球員兼裁判」疑慮？對此，柯志恩今下午受訪時直說「當然是啊」，今年3月第一次發生崩塌時，工務局對建商只罰9萬，那時藍營議員已經強力要求，未來工安問題上，要做出非常好的處置，大家沒想到同樣地點還是發生事情。

柯志恩認為，工務局長楊欽富責無旁貸，除了要負起責任，還要交代有哪些危樓等工安問題，以及高雄市工安維護的SOP必須一併檢討，對於工安絕對不能打折扣，人民的安全是至高無上的原則。至於楊要不要下台？「若議員覺得要下台，我們當然就全力支持藍營議員」。

對此，楊欽富解釋，他在當局長前，就已註銷建築師事務所，目前沒有關係。工務局也強調，該建案3月勒令停工後迄今，即嚴密監督，委任高雄市建築師公會於今年3月24日、3月25日、3月28日、3月29日、4月28日、5月2日、5月11日、5月17日、5月30日、6月15日、6月22日、6月30日、7月16日等13次至該建地巡查，監督巡檢結果尚無發現異常狀況。

工務局強調，針對這起工程意外損失，將偕同法制局設置協商機制，追究起、承造人負起後續肇事責任，依據高雄市建築自治條例及損鄰調處相關辦法，協助鄰房受損戶，並要求起造人應負起損害賠償責任。