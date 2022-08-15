美國洛杉磯郡警察局（LASD）的8位警官在布萊恩（Kobe Bryant）父女等人的直升機失事現場私自拍照外洩，遭到布萊恩遺孀瓦妮莎（Vanessa Bryant）控告。美媒TMZ報導其中一位警官道格強森（Doug Johnson）出庭表示他對此沒有悔意，他拍照只是「奉命行事」。

直升機的失事現場血肉模糊，幾位警官拍下的照片超過百張，道格強森坦承自己拍下25張，包括布萊恩的遺骸。道格強森說他當時不知道這是布萊恩，他另外還在失事地點附近的溝壑拍到一具黑人小孩的屍體，後來證實是布萊恩的女兒吉雅娜（Gianna Bryant）。道格強森聲稱他拍照留存是遵照上級要求，不過他的長官否認有這樣的指令。

事發兩年多至今，瓦妮莎依然痛徹心扉，她的律師在開場陳詞指控那幾位警官的輕蔑行為，包括以手機留存照片，散布給親友觀看，裡面有斷肢殘骸和燒焦的血肉，瓦妮莎聽了不禁潸然淚下。

湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）在法庭表示，他一直把布萊恩視為最好的朋友，他在教堂中接獲直升機空難的通知電話，立即與瓦妮莎一起趕到現場，LASD向他們保證會維護罹難者的隱私，結果他們沒有做到。案發之後加州州長簽署了新法案，禁止第一批到達現場的人私自散布受害者遺體的照片，違者罰款1000美元，稱為「布萊恩法案」。