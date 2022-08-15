台灣人遭誘騙至柬埔寨當「豬仔」被轉賣、遭詐騙虐待案件頻傳，驚動政府成立政院層級專案小組，國銀在柬埔寨有唯一子行據點的玉山銀，成為關注焦點。玉山銀行董事長黃男州說，最近要派女性行員前往柬埔寨，消息一傳出，這位女性行員「簡訊接不完」，朋友都不斷跟她確認是不是玉山要派她去，深怕他也受騙上當。

玉山銀行於2013年完成投資柬埔寨子行聯合商業銀行Union Commercial Bank Plc，持70％股權，UCB成立於1994年，總行位於柬埔寨首都金邊，分行通路隨著營運規模擴大而持續拓展中，目前由玉山銀行百分之百持股。UCB是全功能之商業銀行，在金邊有12家分行，外省地區有2家分行，員工人數超逾500人。

黃男州說，最近柬埔寨的新聞很多，他看到「人體器官價目表」時也很震驚，不解這時代為何還有這樣的事情發聲，不過目前在柬埔寨的營運都正常，在柬大概有30位本國籍行員，其他都還是柬國當地員工，也已提醒當地員工要注意安全。

問到要不要去柬埔寨看看？黃男州笑說，柬埔寨UCB的董事長陳茂欽（現為玉山銀行總經理），大概本月就會去柬埔寨看看，瞭解一下當地情況，也給行員打氣。