台中市太平某幼兒園女童疑遭老師「排隊打」，甚至被男助教碰觸胸部及尿尿處。家防中心調查訪談過程中發現疑有性侵情況，教育局深感痛心與憤怒，強調目前進入司法程序，但市府性平調查將持續進行，幼兒園或教保人員如有違法，一定嚴懲重辦。

教育局表示，對於太平區某私立幼兒園疑似發生兒虐案件感到痛心與憤怒，家長於8月3日至4日向教育局反映後，隨即通報社會局家防中心介入調查，家長也於8月6日向太平派出所報案；家防中心調查訪談過程中發現疑有性侵情況，教育局強調，雖然該案目前進入司法程序，但市府性平調查將持續進行，幼兒園或教保人員如有違法，一定嚴懲重辦。

教育局說明，家長表示7月初發現幼生腋下紅腫，經向班級老師反映未果，家長已選擇於7月7日離園，並針對退費金額曾向幼兒園提出異議，8月3日至4日也向教育局陳情退費及疑似兒虐問題，家長也向太平派出所報案。教育局與家防中心介入調查發現疑有性侵情況，正嚴加調查中。園方則表示疑似涉嫌性侵的行為人已自7月起請假，未到園上班。

教育局指出，該案雖已進入司法程序，但不影響性平案調查啟動，教育局及家防中心已受理並介入調查，除已要求該園立即暫停行為人職務，若調查屬實，行為人將通報不適任教保服務人員，終身不得進用，該園也將依幼兒教育及照顧法第51條情節重大予以減招、停招、停辦、最重不排除撤照，教育局亦將提供家長法律扶助及進行幼生諮商輔導。

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