美國牽制大陸晶片業發展再出招，上周商務部再宣布4道出口管制禁令，包括限制第四代半導體關鍵原料氧化鎵和金剛石的出口，被認為是對大陸晶片業的先進技術發展設下防火牆，未來高科技發展將受到嚴重限制，此事引起大陸網友怒火，並認為大陸應該要採取反制舉動，限制稀土出口。

美國商務部設下的出口限制，包括用來開發驗證 3 奈米以下 GAAFET 架構的電子設計自動化軟體（EDA）、第四代半導體材料氧化鎵（Ga2O3）和金剛石及用在火箭、高超音速系統的渦輪燃燒技術（PGC）等。

美國商務部工業與安全局副局長Alan Estevez表示，半導體技術發展相當快速，未來甚至能在惡劣環境下運作，可能會因此改變商業與軍事領域的規則，因此當美國意識到風險，便與國際夥伴合作，確保實現共同的安全目標。

此事將打擊大陸晶片業未來發展，引起大陸網友們熱烈討論，許多人甚至認為要限制稀土出口回擊，「我們的稀土早該禁止出口了」、「禁止出口稀土礦」、「大陸也應該反制，全面禁售稀土」、「人家針對稀有物資對大陸進行限制，反觀我國即使有稀有物資也是見錢眼開，圖眼前利益。」

然而過去中美貿易戰爆發後，大陸進行稀土出口管制的風聲不斷，但最後都沒有採取行動，有專家分析，如果大陸真的打出稀土牌，可能加速供應鏈多元化，產生反效果，未來各國反而會逐步降低對大陸稀土的依賴。