工務局建管處副處長劉中昂（左一）強調，市府站在住戶的立場，協助爭取權益。（袁庭堯攝）

高雄市前金區自強、七賢路口新建案「東金寓所」工地疑似施工不慎，接連出現路面坍塌、害7戶鄰宅傾斜意外，工務局最新進度報告，目前現場動用三隻鋼架支撐，一但狀況穩定，預計16日一早開放住戶回家、搶救值錢物品。

根據樂居網實價登錄資料，「東金寓所」15樓高，總戶數67戶，每戶2至3房、約25至54坪，平均一坪28萬元，已有58筆成交資料。建商育瑪建設發出聲明，強調鄰宅損失將全權負責。不奢求社會大眾諒解，但誠心接受各專業領域的指教。

受工地影響的傾斜、受損民宅共有7戶，面向自強一路有3戶，自強一路83巷內有4戶。

工務局建管處副處長劉中昂強調，市府站在住戶的立場，協助爭取權益。15日下午2點已完成鋼架斜撐固定，受災的房屋也陸續完成鑑定。目前受災房屋主體結構還算完整，

建築師公會副理事長林清進表示，截至15日下午為止的觀察，災害沒有擴大跡象，僅有少部分住戶的圍牆有龜裂的情形，也請住戶觀察，有狀況隨時回報。

結構技師公會理事吳惠聰表示，傾斜房屋的主體結構經觀察尚良好，只有圍牆的部分被拉開，會請建商和住戶協調處理。斜撐工程預計最慢今晚完成，完成後會再次監測，由於傾斜的房屋已經斷電，預計明早可開放原住戶回家拿值錢的物品。

至於受災戶的財損鑑定，劉中昂表示，會請公會協助住戶評估，提供給住戶參考，列出清單和建商協商，已經約好建商，預計下週再次溝通討論。