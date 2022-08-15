受惠於防疫措施鬆綁提振觀光業和商業活動，泰國經濟第二季寫下1年來最快速擴張，但居高不下的通膨與中國經濟疲軟仍是拖累經濟復甦的隱憂。

泰國政府並調升今年經濟成長預估，成長區間由原先的2.5～3.5％提高至2.7～3.2％，歸功於觀光業反彈、消費與出口增加。泰國去年經濟擴張1.5％，為東南亞成長最慢的國家之一。

泰官方周一公布，第二季經濟年增2.5％，增幅創2021年第二季最高，但低於市場預估的3.1％。第一季經濟成長上修至2.3％。