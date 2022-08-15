微風集團董事長夫人孫芸芸稱霸「第一名媛」頭銜多年，她的祖父是中國電纜之父孫法民，十幾歲便獲贈香奈兒包當生日禮物，其實民國初年也有一位第被稱為「第一名媛」的貴婦，她3歲便收到80克拉鑽石。

民國第一名媛就是黃蕙蘭，她出生於荷屬東印度三寶瓏，也就是現今的印尼爪哇。她是爪哇華僑首富「糖王」黃仲涵的次女，母親則是爪哇中國城第一美人，在她3歲之時，父親重金買了一條重達80克拉的鑽石項鍊送給她，她從小就接受名媛教育，同時精通多國語言。

31歲那年，黃蕙蘭與外交官顧維鈞在一場巴黎晚宴上相識，兩人進展迅速，沒多久就結婚，婚後她隨丈夫出使各國，上海、巴黎、倫敦等社交圈莫不知「Madame Koo」這號人物，她更被譽為「遠東最美麗的珍珠」。英國《泰晤士報》描述黃蕙蘭「美麗的女士，常開著一輛灰色雙人座的勞斯萊斯，在倫敦街道中穿梭。 」

黃蕙蘭貴為一個外交官夫人，也帶來了影響力，她重塑並推廣旗袍，將率先將旗袍開衩提高及膝蓋，旗袍因她變得更加時髦與女人味，也是她在引領了上海穿絲襪的風潮，而黃蕙蘭的時髦品味與交際手段，也真正幫助了中華民國的外交，先總統蔣公的夫人蔣宋美齡還特地嘉獎表揚黃蕙蘭。

可惜的是，黃蕙蘭與顧維鈞因為價值觀差距過大而分道揚鑣，黃蕙蘭在晚年出版的回憶錄中說道：「他是一位可敬的人，中國很需要的人，但不是我所要的丈夫。」她在63歲的時候離婚，隨後搬到紐約曼哈頓隱居，1992年逝世享嵩壽103歲，過完富貴又優雅的一生。