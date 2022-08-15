夏天天氣悶熱，人體會透過流汗來調節體溫，但如果有異味傳出，就會讓身邊的人痛苦不已。中醫師指出，流汗的位置和異味，其實都反映各個器官的狀態，當特定部位經常流汗時，很可能就是身體發出的警訊，像腋下常流汗可能代表心臟虛弱。
有中醫診所在臉書粉專指出，流汗是人類調節體溫、排出體內廢物及多餘水份的功能，可以促進新陳代謝，也有利於經絡平衡以及免疫系統的健康，但有5種類型的人特別容易流汗：
●心肺氣虛
特徵：稍微活動就容易流汗、畏寒、易感冒、倦怠乏力。
●肝膽濕熱
特徵：腳和鼠蹊部易出汗、煩躁易怒、有口臭、口乾口苦、睡眠品質差。
●臟腑虛火
特徵：下午和晚上容易有熱感、冒汗或是手腳心容易感覺烘熱。
●腸胃濕熱
特徵：自覺體內發熱、肢體沉重、腹悶腹脹、口乾但飲水不止渴、排便黏稠。
●胃積食熱
特徵：汗多且有黃漬、飲食習慣複雜、腹脹、呼吸急促、打嗝有酸腐臭味、易便祕。
而從中醫的觀點來看，身體會產生汗臭味，主要有以下3點原因：
1、家族遺傳
常見有身體強壯、汗毛粗壯的體徵，大多在青春期開始出現汗臭。
2、濕熱內盛
當腸胃內的溼熱堆積過度，透過大小便也無法將毒素消除時，就會由皮膚發出。
3、肝腎陰虛
臟腑在水份相對較少的情況下，體內會出現躁熱反應，而容易出汗，並伴隨較重的味道。
除此之外，在特定的部位出汗，也反映出不同的身體狀況。
●額頭－腸胃、心氣不足
常見：飲食過量、常吃刺激性食物。
●鼻子－肺氣不足
常見：肺功能不佳、運動量不足。
●脖子－內分泌失調
常見：熬夜、月經不調、壓力過大。
●胸口－自律神經失調、脾胃虛弱導致肺氣生成不足
常見：更年期女性、心肺功能偏弱、腸功能虛弱。
●手心、腳底－交感神經
常見：壓力過大、容易情緒緊張。
●腋下－汗腺
常見：飲食重口味、心臟虛弱。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。