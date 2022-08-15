夏天天氣悶熱，人體會透過流汗來調節體溫，但如果有異味傳出，就會讓身邊的人痛苦不已。中醫師指出，流汗的位置和異味，其實都反映各個器官的狀態，當特定部位經常流汗時，很可能就是身體發出的警訊，像腋下常流汗可能代表心臟虛弱。

有中醫診所在臉書粉專指出，流汗是人類調節體溫、排出體內廢物及多餘水份的功能，可以促進新陳代謝，也有利於經絡平衡以及免疫系統的健康，但有5種類型的人特別容易流汗：

●心肺氣虛

特徵：稍微活動就容易流汗、畏寒、易感冒、倦怠乏力。

●肝膽濕熱

特徵：腳和鼠蹊部易出汗、煩躁易怒、有口臭、口乾口苦、睡眠品質差。

●臟腑虛火

特徵：下午和晚上容易有熱感、冒汗或是手腳心容易感覺烘熱。

●腸胃濕熱

特徵：自覺體內發熱、肢體沉重、腹悶腹脹、口乾但飲水不止渴、排便黏稠。

●胃積食熱

特徵：汗多且有黃漬、飲食習慣複雜、腹脹、呼吸急促、打嗝有酸腐臭味、易便祕。

而從中醫的觀點來看，身體會產生汗臭味，主要有以下3點原因：

1、家族遺傳

常見有身體強壯、汗毛粗壯的體徵，大多在青春期開始出現汗臭。

2、濕熱內盛

當腸胃內的溼熱堆積過度，透過大小便也無法將毒素消除時，就會由皮膚發出。

3、肝腎陰虛

臟腑在水份相對較少的情況下，體內會出現躁熱反應，而容易出汗，並伴隨較重的味道。

除此之外，在特定的部位出汗，也反映出不同的身體狀況。

●額頭－腸胃、心氣不足

常見：飲食過量、常吃刺激性食物。

●鼻子－肺氣不足

常見：肺功能不佳、運動量不足。

●脖子－內分泌失調

常見：熬夜、月經不調、壓力過大。

●胸口－自律神經失調、脾胃虛弱導致肺氣生成不足

常見：更年期女性、心肺功能偏弱、腸功能虛弱。

●手心、腳底－交感神經

常見：壓力過大、容易情緒緊張。

●腋下－汗腺

常見：飲食重口味、心臟虛弱。