南投縣水里鄉水里溪大灣地區昨（14日）下午2時許發生溺水意外，張姓男子與女友等人到溪邊烤肉，聽聞女友兒子與其親友落水，當場下水救人，將人都送上岸後，張男卻失蹤，警消於下午5時許發現失去生命跡象的張男，送醫仍不治身亡，家屬難過表示：「他是一個很有正義感的孩子」。

34歲張姓男子昨陪同胡姓女友、胡女的兒子與其親友，從雲林到南投水里溪烤肉戲水，女友的兒子不慎失足溺水，張聽見呼喊聲，趕緊丟掉手上的釣竿並跳入水中救人，張將男孩推往岸邊，卻疑因落入深水區無法自行上岸，加上水流湍急，隨即沒入水中不見蹤影，親友嚇得打119求救。

義消透露，搜救時有感覺腳勾到東西，當時水太深，嘗試用東西去撈但無所獲，於是請張的親友買金紙焚燒呼喊：「天黑了，快點起來」。南投消防局水里分隊等單位獲報後，立即出動20人前往搜救，並通知上游的台電公司暫停放水，從溺水地點往下游展開地毯式搜索，且派出消防局4名潛水員下水搜救，花了3小時，於落水處15公尺遠的深潭尋獲張男，緊急送醫急救後仍回天乏術。

張男父親表示，得知兒子捨己救人的消息，覺得很難過，兒子與他同住，在斗六市1家鞋廠工作，收入穩定，他知道兒子有1名女朋友，假日會一起出遊。兒子從小就很有正義感，遇到不平的事會挺身而出，此次為了救人犧牲自己的生命，只能說一切都是命。

民眾指出，發生意外的溪流湍急，水深約3至4米，儘管案發水域附近設有「水深危險、禁止戲水」紅色警示牌，但仍有遊客冒險戲水。