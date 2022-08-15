香港資深藝人余慕蓮靠演醜婦打開知名度，是周星馳電影中的御用女丑角，演過無數電視劇、電影的她，2005年從TVB退休後，就捐出退休金在貴州蓋小學，余慕蓮低調行善，多年後才被發現，而85歲余慕蓮近日則宣布，她推出的自傳《我是一條豆角》將不扣除成本，收益全捐給兒童癌病基金會，余慕蓮說：「我喜歡做善事，助人、自己也開心」。

85歲余慕蓮參演過《楚留香》、《神鵰俠侶》、《天龍八部》等經典劇，不過她從小因家庭貧困，只讀到小學，余慕蓮自知書讀得不多，便捐出新台幣35萬元退休金在貴州蓋小學，並取名為「余慕蓮希望小學」，希望小朋友都有讀書的機會，余慕蓮低調行善，多年後才被發現，在香港娛樂圈傳為佳話。

善良的余慕蓮近期更宣布，她推出的自傳《我是一條豆角》將不扣除成本，收益全捐給兒童癌病基金會，根據港媒報導，余慕蓮自知身體不好，感嘆好多老友已不在了，「我也知道自己正在排隊，只是不知道排到何時」，而她有天整理物品時原本要丟掉舊照片，是一位朋友勸她不要丟、建議她出自傳，余慕蓮便決定把收入捐出去，目前已為慈善籌到40萬元港幣（約150萬台幣），她笑說：「我喜歡做善事，助人、自己也開心」。

其實，余慕蓮2020年因肺纖維化住院，一度傳出病危、情況不樂觀，插管住進加護病房，所幸余慕蓮已康復出院，現在她則靠標靶藥治療，對於身體狀況，余慕蓮坦言行動不方便，外出要靠拐杖、輪椅，余慕蓮現在已看淡生死，認為自己多活一天就是賺一天。