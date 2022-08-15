上半年大陸手機市場低迷，綜觀各大SoC(系統單晶片)，聯發科市占率42.1%，坐穩第一，高通、蘋果緊追第二、第三，前三名市占率均相較去年同期成長，研調機構預估，下半年聯發科、高通、蘋果「兩超一強」的寡頭格局將更加穩穩固。

受到通膨、先前封控衝擊，上半年大陸市場手機需求大幅下滑，衝擊上游供應鏈，手機SoC成為第一個被嚴重影響的組件。根據CINNO Research資料顯示，上半年大陸智慧機SoC終端出貨量約為1.34億顆，年下降16.9%，其中，紫光展銳、聯發科為正增長，由於低基數的影響，紫光展銳年增長約為38%，增幅居冠，海思則年減達81.5%，降幅最大。

以主要智慧型手機SoC出貨來看，上半年聯發科占比約為42.1%，同比增加約7個百分點，位於第一；高通占比約為35.3%，年增加約2個百分點，緊追第二，至於蘋果，占比則約為16.3%，年增加約2個百分點，位於第三，在出貨前五大品牌中，僅華為、海思占比相較去年同其下滑。

CINNO Research認為，今年上半年手機終端需求不振，衝擊智慧機SoC出貨受累，預計下半年出貨表現有機會優於上半年，主要因大陸疫情有效控制，被抑制的消費需求得到釋放；此外，隨著下半年聯發科(2454)天璣晶片穩定出貨，高通驍龍8+Gen1改採用台積電(2330)的4奈米代工，預計將有更好的功耗，加上蘋果A16晶片即將亮相，預測聯發科、高通、蘋果的「兩超一強」的寡占格局將持續穩固。