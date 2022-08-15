清水高中音樂班111學年度大學音樂系錄取成績，表現亮麗！全班22位高達12位同學錄取第一志願校系，錄取率達54％。今年更破紀錄全班同學皆獲錄取指標公立大學音樂系，錄取率達100％，兩項指標皆居中區音樂班之冠！校長蕭建華表示，音樂班教師以個別化指導，協助同學找到適合自己的大學之路，這是學生、學校師長與家長3方戮力同心經營的成果。

蕭建華指出，清水高中音樂班自2002年成立迄今，已經有20年歷史。大學升學率在中區音樂班的表現，總是十分亮麗。第一志願校系錄取率平均達五成以上，在中部地區績效卓著，指標公立大學音樂系錄取率歷年也有七成以上的表現，今年更是再創高峰，創下成班以來，首次達100％的紀錄，讓人為之振奮。

音樂班同學黃耀鋐說，學校認真嚴謹的教學和優良的學習環境以及考前充分的衝刺準備，是我們在3年後能從聯招中脫穎而出的最大原因，能有如此成績不僅僅是同學們的努力，還有老師的大力幫助與鼓勵。感謝清水高中，也慶幸自己3年前的選擇。

音樂班家長會前後任會長王青瑜及孫沛瑄表示，感謝校方在辦學上的用心，也感謝師長們認真辛勤的指導。清水高中音樂班不只提供扎實的專業訓練及學科教學，也能夠引導同學接軌國際的視野，這幾年的學習，看到孩子的成長和蛻變，是最大的收穫和喜悅。

蕭建華強調，清水高中音樂班以爵士樂、電腦音樂兩特色課程的豐碩成果聞名全國。近年音樂班更推廣世界打擊音樂、當代室內樂等，以多元豐富的課程，陶冶音樂班的學子；未來會持續營造優質的教學及學習環境，期許型塑清水高中成為台中一流學府，讓海線的學子能就近選擇優質的學校就讀。