內湖港墘里長魏景城日前稱民進黨台北市長參選人陳時中的內湖交通解方是「爛牛肉」，卻傳出陳時中對此嗆聲，要批評也要有腦筋；陳陣營反駁絕無嗆聲。國民黨台北市長參選人蔣萬安批評陳「好大的官威」，對此，陳時中又回「我沒有官職」並問蔣有無搞清楚他自己仍是立委。此話一出引發網友爭論，有人認為「耍嘴皮一流」。

媒體今詢問陳時中，蔣萬安講說他好大官威，是否是要轉移「預約公車座位」政見焦點？陳時中說，「我不知道蔣萬安的競選策略，但我對於『好大官威』這句話蠻有意見的，我沒有任何官職，蔣先生現在是立法委員，我想可能他自己沒有弄清楚」。

陳時中今日的回應曝光後引發網友在《LINE TODAY》相關報導討論，有超過450則留言，有人說「哈哈，就跟他當初防疫失敗到時候說的幹話一樣」、「耍嘴皮一流」、「又不是要有官職才能耍官威，玩什麼文字遊戲？」「如果沒官威那為何在萬華演講有民眾抗議要架走」、「怎感覺他活在自我世界」。