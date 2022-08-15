作家H呼籲大眾不要貪小便宜。（和展影視提供）

高點綜合台《震震有詞》針對近期社會上名人、民眾被詐騙案例及高度討論的柬埔寨詐騙等案件進行討論，從各個角度分析討論，希望觀眾能保持高度警覺免得落入詐騙陷阱。

資深媒體人林裕豐透露身邊女性朋友曾遇到網路愛情詐騙，最後還捲入地下錢莊債務風波，「家境甚好的女性友人，跑夜店時被長相不怎麼帥的男性搭訕，開始熱絡往來。」女友人謹記林裕豐提醒的「千萬不要主動掏錢」，2人在約會期間都AA制、送禮來往金額也多在一萬元上下。半年後，男方主動說想照顧她，每月匯款20萬給女方當生活費，剛開始女生半信半疑地給了帳戶，連續6個月都有入帳，讓女方慢慢打開心房，接著2人進入論及婚嫁，男方也提出公司營運常需要大筆週轉金，還把戶頭中的款項都轉到女方帳戶任她使用，女方見戶頭每個月的確都有大筆金流，心想對方經營公司真的很有一套。

豈料某日男方消失不見，而地下錢莊找上門，女方不解的問「跟男方尚未結婚，債務應該找男方。」地下錢莊表示因為錢都進了女方戶頭，在找不到男方的狀況下就得由她處理，女方趕緊找林裕豐求救，他說：「男方應該是用女方戶頭當做人頭戶。」數千萬的債務經談判後，女方及地下錢莊同意以打3折的金額還款解決。律師張琬萍分析該案例說道：「人頭帳戶被視為幫助犯，即使無意中被當作犯法使用，但民事上的判決幾乎都必須共同負擔債務。」

除了上述的詐騙，近期最被高度討論的是，許多台灣人被詐騙集團以高薪工作名義拐騙到柬埔寨，隨後遭到囚禁、虐待求救無門，林裕豐表示柬埔寨環境複雜，一旦受騙國人不易求救，除了不斷被轉賣到不同的工作環境，還會被毆打恐嚇，他說：「被拐騙到柬埔寨想離開只有兩條路，一是拿出10萬美金贖身，若拿不出這筆錢，只能從自己交友圈想辦法多騙兩個人去柬埔寨，類似抓交替的概念。」作家H提醒觀眾遠離遭到詐騙的方式，就是做人千萬不要貪小便宜。