下午2點將2支斜撐支柱安裝上去，預計明天會再加裝1支斜撐支柱，增加施力點。（楊舒婷攝）

高雄市前金區自強一路83巷口14日因建築工程地下水灌入地下室，造成旁邊路面塌陷，周遭住宅傾斜，釀成7戶建築成危樓。高雄市工務局立即請消防隊做灌水處置，讓路面不再塌陷，也讓怪手靠著獨臂支撐傾倒的建築，雙管齊下避免災情持續擴大。在獨臂怪手獨自支撐了一天後，育瑪建設15日下午安裝斜撐支柱，讓傾倒建築更加穩固，以保安全。

因事發正逢禮拜日，許多工程廠商休息，但又怕危樓傾斜愈來愈嚴重，因此找來怪手，利用怪手的大鋼牙從建築斜面支撐建築。15日上午立刻找來廠商測量傾斜程度、間隙長度等相關數據，再由廠商裁切斜撐支柱，於下午2點將2支斜撐支柱安裝上去，預計明天會再加裝1支斜撐支柱，增加施力點。斜撐支柱的安裝讓獨臂的怪手不再孤軍奮戰，也讓傾斜的危樓更加穩固。

斜撐支柱的安裝預計今晚完成，等到確認建築物已穩固，且經過安全監測評估後，預計明天早上就能開放危樓住戶進入住宅，拿取私人物品。

育瑪建設董事長郭炳峰表示，危樓已確定拆除，但拆除還需要時間來做評估，這段時間傾斜的危樓都必須要有支撐點，目前能做的就是假性支撐，雖然無法完全將建築物撐住，但若建築物倒塌，能夠減緩倒塌的時間。