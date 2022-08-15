謝震廷10月在高雄舉辦專場演唱會。（寬宏藝術提供）

謝震廷4月台北開唱好評不斷，今（15日）宣布演唱會加碼高雄場．將於10月9日在高雄Backstage Live舉辦個人專場演唱會，謝震廷開心表示：「我充滿著期待！之前2010年我曾經與幾個好朋友組樂團Double 2，當時成員們較多居住在高雄，很常去高雄練團、演出，持續了2至3年時間，一直很想念高雄的事物與朋友，像是『大象體操』與一些音樂人好友。」

對於高雄演出曲目，謝震廷透露會以台北場為基底，再做些許巧思安排，誓言會好好準備，每天練唱8小時以上、鍛鍊好自己的唱功，期盼唱得比台北場更穩更好聽；此外，他也不時在Instagram上與粉絲互動，限時動態開放問答時，讓歌迷朋友們留下自己喜歡的曲目，期待演唱會上能大飽耳福。

10月10日生日的謝震廷，此次高雄演唱會特別挑選在他生日前一天舉辦，用歌聲感謝一路支持的粉絲，希望能溫暖更多人。演唱會門票18日開賣，購票洽寬宏售票、萊爾富、OK便利商店。