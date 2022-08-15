大陸女星姚晨2005年因飾演情景喜剧《武林外傳》中郭芙蓉一角而成名，她的微博擁有超過8400萬粉絲，吸粉實力驚人，因此被封為「微博女王」，姚晨更在2014年被美國《時代》雜誌選為全球百大影響力人物。昨（14）日，她出席微博電影之夜的紅毯造型遭網友嘲笑土氣，但她本人卻坦然接受，甚至玩哏回應。

14日的微博電影之夜，姚晨身穿紫色深V禮服，領口向上拉花設計，身後有超長披風，下半身是緊身包臀魚尾裙。因爲禮服的質感看起來並不好略顯廉價，而且選擇深紫色這種過深的顔色，讓不少網友大呼俗氣，像「茄子成精」，紛紛質疑「是得罪造型師了嗎」、「造型師被綁架了嗎」。

姚晨紅毯紫色造型粉絲反應不佳。（圖/微博）

不過姚晨本人卻接受度良好，14日晚在微博發出模仿哏圖的照片，並配字「有實力的演员，最擅長模仿表情包！」大方面對俗氣指責，甚至在俗氣的道路上越走越遠，還不忘贊美自己的演技。

姚晨自己放出了模仿俗氣哏圖的照片，逗笑網友。（圖/翻攝自 姚晨微博）

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