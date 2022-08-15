台北一名人夫阿洲（化名）出軌女同事小蓉（化名），兩人擔心姦情曝光，還以線上excel試算表聯繫，卻仍被阿洲妻子察覺，直接一鍵下載檔案當作呈堂證供。士林地院審結，判小蓉要賠償65萬元。可上訴。

判決書指出，阿洲妻子控訴，2021年間她意外於丈夫外出的腰包中發現一串住家鑰匙，追問下丈夫坦承是女同事小蓉家的鑰匙，已與女同事交往5餘年。

阿洲妻子了解後才得知，丈夫長期以線上excel試算表單與小蓉聯繫，上面鉅細靡遺紀錄小蓉曾為丈夫懷孕、墮胎等親密關係，小蓉還喊阿洲「老公」，多次要求阿洲離婚，讓她看了相當憤怒，認為配偶權遭到侵害，下載該excel檔案並蒐證向小蓉求償300萬元精神撫慰金。

對此，小蓉說，她承認有與阿洲交往，但交往期間並未頻繁發生性行為，她從未強求阿洲離婚，甚至每次她準備結束這段不倫戀時，都是阿洲挽留她，且阿洲妻子早就知道兩人婚姻生變，卻縱容阿洲出軌，未有積極維繫婚姻的行為，認為求償金額過高等語。

士林地院法官勘驗該excel試算表，認為兩人不倫戀的證據明確，不正當交往長達5年，已經構成侵權行為，審酌雙方經濟能力等一切情狀，判小蓉要賠償65萬元為合理。可上訴。