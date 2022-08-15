純網銀搶市信貸申請門檻再降！LINE Bank15日指出，為了讓用戶申貸輕鬆沒有負擔，提供用戶更多元、便利的申貸服務，接受「健保快易通」App當中的「個人投保紀錄」作為財力證明文件，在家就能輕鬆完成申貸，取得投保紀錄後，24小時皆可於申貸流程中上傳至LINE Bank App。

LINE Bank總經理黃以孟表示，LINE Bank致力於滿足各職業族群的資金需求，也特別關照首貸青年族群，凡用戶年滿20歲，每月收入達基本工資即可申辦LINE Bank貸款。LINE Bank接受的財力證明也更加多元，除常見的薪資單、各類所得資料清單、報稅證明，也接受用戶以健保投保紀錄做為佐證，希望滿足數位原生族群取得資金的需要，讓申貸流程輕鬆又便利。

LINE Bank指出，只要所屬的公司依規定投保健保，用戶即可自「健保快易通」App當中的「健保櫃檯」，點選「個人各項查詢及設定」並找到「保費計費明細」，將自己的健保投保紀錄截圖後，於貸款申請流程中上傳至LINE Bank App，用戶隨時隨地取得資料後皆可上傳。

LINE Bank指出，2022年8月更分別針對兩大貸款產品祭出抽獎活動，首先，8月底前申辦分期信貸撥款成功可獲現金1萬抽獎機會1次（共10名），分期信貸適合擁有一次性資金需求者申辦，開辦費僅488元、一段式利率1.68％起，每筆可借新台幣5萬至200萬元，每人最高可借500萬元。

此外，9月底前首次簽約循環信貸「臨用金」能獲得現金888元抽獎機會1次（共100名），臨用金適合頻繁資金需求者，年利率1.98％起，每筆可借3至500萬，有動用額度、才開始計息，現在申辦還有首次簽約帳管費限時0元優惠（原價1,888元）（上述活動，每人最多享有1次抽獎機會）。

除了上述抽獎活動以外，現在成為分期信貸推薦人還能獲得「好貸推」現金獎勵，每推薦第1位至第5位親友申辦分期信貸並首次撥款成功，推薦人可獲得NT$488，累積推薦6位親友以上，自第6位親友起，每位親友申辦並首次撥款成功，推薦人皆可獲得1,000元。