立法院民主議政園區過去為台灣省議會，自立法院承擔起管理之責後積極活化，除了本來就很受歡迎的民主時刻館、議政博物館之外，盼修復記名表決器部分功能，能再度為園區增添新的亮點。（立法院提供／馮惠宜台中傳真）

自1998年精省後即未再使用的台灣省議會記名表決器，近日在管理單位立法院中南部服務中心的努力下，採部分修復的方式，讓睽違24年後再度亮起。（立法院提供／馮惠宜台中傳真）

自1998年精省後即未再使用的台灣省議會記名表決器，近日在管理單位立法院中南部服務中心的努力下，採部分修復的方式，讓張溫鷹、宋艾克兩位省議員的出席燈與代表贊成的綠燈、反對的紅燈與棄權的黃燈，睽違24年後再度亮起，時值農曆7月，荒廢、故障已久的記名表決器再度亮燈，頻添傳奇色彩；立法院中南部服務中心表示，此舉為活化古蹟並增加旅客參訪的樂趣。

立法院中南部服務中心表示，坐落於民主議政園區議事堂的記名表決器，由台灣省議會於1958年設置，距今已有64年的歷史，目前仍保留台灣省議會1998年最後一次會議的原貌，當時77位台灣省議員皆名列於上，其中包括現任立法委員陳明文、陳歐珀、陳超明、楊瓊瓔；前臺中市長張溫鷹、現任台中市長盧秀燕；現任監察委員葉宜津等，惟自1998年精省後記名表決器的燈號即未曾亮起。

為活化古蹟立法院中南部服務中心在副院長蔡其昌的督導下，嘗試採用現代科技，先修復原置於記名表決器，張溫鷹與宋艾克兩位省議員名字牌後方的燈座，並改用LED燈泡以增加亮度，未來導覽人員將可利用手機連接無線網路控制亮燈，不僅維護記名表決器的外觀，也方便導覽人員操控。

據悉1997年國民大會修憲將省級機關虛級化，精省勢在必行，因而很多省議員投入年底的縣市長選舉，而當時第11屆省轄市台中市長選舉中，張溫鷹與宋艾克兩位省議員同台競選，為回顧過去這段歷史，因此從當時77位省議員中，選擇這兩位做為點燈的代表。

中南部服務中心表示，省議會於1958年疏遷至台中霧峰時，即設置記名表決器，並向日本電氣株式會社購置「議決自動積算裝置」，以自動統計表決結果，後又於1990年更新控制系統改採國造機器，並稍微修改表決的顯示方式，成為現在的樣貌。