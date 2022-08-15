柬埔寨詐騙案層出不窮，以高薪為噱頭吸引國人前往，沒想到卻遭囚禁、毆打甚至器官買賣等，引發國際高度關注，對此，網紅陳沂表示關鍵在於很多人想要不勞而獲，更不忘嘲諷：「下輩子投胎投對就不需要努力了」。

陳沂表示對於柬埔寨詐騙事件有感，沒有專長不需要學歷，對方卻願意給免費機票、住宿，邀請到國外工作，甚至還支付高薪，直言：「天底下哪來這麼好的事」，但偏偏很多人只想不勞而獲，不努力讀書工作培養專長，整天妄想著能賺到大錢，想要什麼都不做就想要平白無故擁有，那是絕對不可能，若只想找人包養，也要找到願意包養的人，而且要付出身體和時間等對價，接著強調：「下輩子投胎投對就不需要努力了」。

陳沂舉例以宗教而言，累世陰德值會決定投胎到什麼地方，如果連投胎也需要長時間努力，勢必還要當「游最快的那隻精子」，因此，有多少能力做多少事，有多少能力值得多少對價，強調人世間的一切都是「對價關係」。

對此，網友紛紛留言：「好像不用當游最快的精子，但要當最幸運的那隻」、「不變的道理，凡事沒有白吃的午餐」、「真的去柬埔寨躺平了」、「連騙人都要絞盡腦汁的騙，還有什麼是不需要努力的」、「比自己國家還落後的國家，薪水會好到哪去？三歲小孩都知道」。