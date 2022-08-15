解放軍東部戰區15日宣布在台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。（資料照／新華社）

美國參議員馬基（Ed Markey）14日晚間率領5人國會代表團訪台，就有陸媒傳出解放軍可能在美國議員團訪台期間，在台灣周邊海空域組織軍事反制行動。大陸解放軍東部戰區新聞發言人陸軍大校施毅15日表示，在台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。

施毅指出，該多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，是針對美台繼續玩弄政治把戲、破壞台海和平穩定的嚴正震懾。他強調，戰區部隊將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和台海地區和平穩定。