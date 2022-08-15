侯彥西（左起）、柯震東、徐若瑄宣傳電影《初戀慢半拍》。（Yahoo TV提供）

柯震東近期為宣傳國片《初戀慢半拍》，到黃子佼主持的Yahoo TV《佼心食堂》與徐若瑄、侯彥西分享拍片的酸甜苦辣，沒想到卻突被追問「你是不是還愛著李毓芬？」嚇得他失神說不出話，最後仍舊點頭承認李毓芬是曾經的最愛；徐若瑄也好奇自己是不是真的跟李毓芬長得很像，柯震東聽到問題後緊張的不停搖晃雙腿，最後認證她們「神韻」相似。

柯震東在《初戀慢半拍》中，飾演母胎單身的宅男，與歷經人生挫折的姊姊徐若瑄發展出戀愛情愫。柯震東看完首映後，深感自己接拍是正確的選擇，侯彥西更稱讚徐若瑄在片中充滿韻味，整個人都散發著費洛蒙。

柯震東和侯彥西自從合作《那些年，我們一起追的女孩》後成為好友，柯震東坦言，一開始完全不知道演戲是什麼東西，還會因為眼神亂飄被攝影師罵。侯彥西見證了柯震東從菜鳥新人一路熬成台北電影節影帝，當被黃子佼問到「會不會嫉妒」時，侯彥西故意大聲回道：「當然啊！他憑什麼？」他解釋剛認識柯震東時覺得他頗有距離感，但看著柯震東逐漸展現實力，就算被攝影師罵，剪接之後的成果卻完全看不出來。柯震東一聽馬上酸說：「他意思是說我是靠剪接救回來的。」侯彥西回敬：「這樣你都聽得出來？」

因為交情深厚，他們互虧毫不手軟。侯彥西真心認同柯震東充滿螢幕魅力，「他（柯震東）之前經歷過低潮，值得別人學習的是，他不會去避諱那些東西，還會自嘲，對我來說這是很棒的一件事情。」但侯彥西正經沒多久，就開始往自己臉上貼金，自豪在《初戀慢半拍》扮演關鍵人物，「可以說沒有這個角色就沒有這部電影了」。

徐若瑄看侯彥西如此狂傲，乾脆拱他現場唱歌。沒想到侯彥西五官逐漸扭曲，彷彿被逼到絕境 ，眼睛一閉倒在沙發上，好險最後才以街舞的地板動作為自己扳回一城。不過侯彥西剛結束尷尬時刻，就主動分享18歲時跟「開查某」擦身而過，遇到一位哥哥要帶他去「鬆一下」，最後才確認真的是純按摩，黃子佼聽完後當場吐槽：「浪費我那麼多時間聽一個合法的故事。」

徐若瑄表示現階段除了《初戀慢半拍》，心中最惦記的就是延期至九月的台北小巨蛋演唱會，她透露已經找好神秘嘉賓，也準備要一口氣演唱30多首歌曲，承諾在開唱前一定會出席《初戀慢半拍》的映後座談會，會盡全力為這部好作品宣傳。