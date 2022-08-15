國民黨15日舉行記者會，指控民進黨基隆市長參選人蔡適應沒讀過基隆高中，卻疑似用「偽高中學歷」方式爭取基隆選民認同。對此，蔡適應受訪回應，從來沒有自稱畢業於基中，但有受邀參與校友會運作，校友會和畢業是兩回事，被混為一談非常奇怪。

蔡適應表示，大家普遍認為大學以上學歷比較重要，從有機會從政以來，沒有被問過畢業於哪所高中，他提及，自大學開始，就讀東海大學政治系、淡江大學國際事務與戰略研究所、台北大學都市計畫所博士，3個學歷在參選時，皆經選委會文書驗證，一定沒有問題。

蔡適應指出，小時候家境不好，原在北部出生，就讀台北縣中和國小、漳和國中，國中期間搬到南部讀高雄市五福國中，畢業當年參加南部高中聯招，考上左營高中，接著於1991年大學聯考，考上東海大學到台中唸書，開始人生求學歷程，並強調從來沒有自稱畢業於基隆高中，不論在官方文件或選舉公報，不過，參加基隆高中校友會運作是事實。

他說，自己在地方長期耕耘，基隆高中扮演基隆人才培育庫搖籃，擔任議員、立委期間協助許多事務，包括推動羽球館新建案，以及校舍、體育場更新等，因此，校友會理事長認定對團體有貢獻，邀請擔任理監事、顧問是合理的事，他認為，校友會和畢業是兩回事，被混為一談非常奇怪。

最後，蔡適應強調，自己不是基隆高中、基隆女中、基隆商工、基隆海事畢業，擔心未來在公共場合被叫學長沒有主動澄清變成問題，他說，從第一屆參選市議員到立委選舉，學歷、經歷皆如此論述，可以讓市民檢驗，也歡迎對手再三審視。