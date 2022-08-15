為了抑制當地愈來愈高的物價，日本政府15日計畫還要推出更多補助活動，希望能幫民眾減少一些生活負擔。

據悉，日相岸田文雄已下令，賣給零售商的進口日本小麥售價，在10月時不可以漲價。這種由中央政府自行消化多出的成本，不向廠商加收費用，也算是提供日本民眾另類補貼方式。

日本政府預定在9月推出遏制燃料以及電費上漲的因應對策，從政府準備金中先編列4.7兆日圓，約350億美元。至於整項政策需耗資多少，目前也正在評估當中。

自然資源相當匱乏的日本，需要向國外進口大量原物料。加上開打近半年的俄烏戰爭尚在持續，絲毫沒有半點停歇跡象，不僅惡化供應短缺問題，同時也助長通膨大漲的氣焰。

黃小玉是最基本的上游食物原料，尤其跟麵粉、麵條與麵包息息相關的小麥，更是全球最重要的3大作物之一。在日本，是由中央政府負責從海外採買小麥，然後固定在每年4月以及10月調整最新售價。

由於全球大宗物資價格大漲，日本政府向這些零售商收取的進口小麥價格，4月又較半年前，也就是2021年10月時要大漲17.3%。因此，也導致日本的麵包以及義大利麵條等，一些常吃的主食上漲。

日本政府表示，若要完全反映小麥採購價格的話，10月可能還得要漲價20%才夠。不過，為了不讓食物再變貴，已經確定要凍漲，因此維持與目前一樣的價格。