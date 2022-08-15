高公局同意租用國4神洲段橋下空間興建社區活動中心。（陳淑娥攝）

高公局同意租用國4神洲段橋下空間興建社區活動中心。（陳淑娥攝）

台中市神洲里社區活動中心屬違章建築，土地及建物均為廟宇所有，立委楊瓊瓔及市議員羅永珍爭取易地興建經費，中央最高將補助3000萬元，高公局則同意租用國4神洲段橋下空間，相關單位15日到場會勘，將利用其中180坪興建結合日照服務的社區活動中心。

立委楊瓊瓔及市議員羅永珍15日邀集衛福部長照司司長祝健芳、台中市民政局長吳世瑋、社會局彭懷真、衛生局曾梓展等前往現地會勘，中央與市府跨局處評估市民活動中心結合長照或據點服務案可行性。

神洲里長陳大燿及神洲社區發協會理事長陳宏圖表示，該里活動中心與廟宇共用，是在1991年間，由地方士紳集資興建，由於無建照及使照，2、3樓無法增設電梯，對社區長輩相當不便。利用神岡區國道4號橋下P64-P65空間興建社區活動中心，可解決里集會所興建土地取得不易問題，也滿足里民活動等需求。

衛福部長照司允諾全力支持相關經費，司長祝健芳表示，楊瓊瓔委員除爭取此案，也相當關心豐原醫院后里分院進度。有關前瞻整建長照衛福據點「社區活動中心」，補助原則為補助新建社區活動中心，並於建物內同時設置日間照顧、小規模多機能或團體家屋之社區式長照機構，日照面積至少應60坪，補助項目為規劃設計及監造費、新建費，每處最高補助3000萬元，台中市府自籌15％經費。

羅永珍表示，神洲里社區活動中心易地興建案，卡在土地難以取得，與地方人士奔走多年，才取得高工局同意租用國道4號神洲段橋下P64-P65空間，約400多坪用地。預計利用180坪空間興建結合日照服務的市民活動中心，其中60坪為日照機構，約可服務30位長輩。

楊瓊瓔表示，未來在新建社區活動中心空間的部分，主要朝向多功能來規畫，並規劃設置日照機構服務，讓神洲社區內擁有一處完善的社區活動中心，可讓社區更活絡，也讓社區居民更有向心力與凝聚力，因為社區活動中心除了是一個聯絡社區居民的場所，我們更希望能發揮更多社區照顧與關懷的功能，進而造福在地鄉親。

楊瓊瓔指出，社區活動中心為長期高頻率提供給社區民眾多元使用的樂活空間，舉凡運動伸展、展覽、樂活休閒抑或公務協力，都可於此進行即舉辦。「讓壯有所用，幼有所長，矜寡孤獨、廢疾者皆有所養。」