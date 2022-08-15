新竹縣新埔枋寮褒忠亭義民祭典，今年由新埔聯庄輪值，15日進行豎燈蒿持續234年的傳統儀式，在時代環境變遷下，「少牢之禮」的神豬只剩18頭，再創新低，新埔聯庄總爐主蔡元彰說，再過10幾20年，神豬獻祭文化可能就會消失！

新竹縣義民祭典被客委會列入「客庄12大慶典」之一，去年是義民廟所在地的枋寮庄輪值，因疫情不斷升溫，讓很多信眾退養神豬，獻祭神豬遽減為20頭，創祭典有史以來最少紀錄，今年18頭再創新低，特等神豬將在16日揭曉。

研究義民廟拿到碩士學位的縣府前農業處長范國銓指出，新埔義民廟從1835年首次以豬羊牲禮祭拜酬謝神恩，迄今有187年的歷史，在全省40座義民廟中，也只有新埔義民廟採用神豬神羊的「少牢之禮」。

范國銓說，義民祭的奉飯和豎燈篙等儀式都是祭拜鬼魂或祖先，用最隆重的神豬神羊「少牢之禮」，則意味祭拜的是神明，逐漸使義民爺「鬼格」與「神格」同時存在，也讓義民爺從祖先與英雄到與神明合而為一，獻祭神豬是最重要的象徵。

由於義民爺祭典是由15聯庄輪值主祭，早年輪值區都視為15年才有1次的地方大事，1970年代以前，輪值區信徒為表最大虔誠，養豬前都要先擲筊向義民爺報告，並竭盡所能把豬養到最大，逐漸產生「賽神豬」的習俗。

1980年代台灣經濟起飛後，輪值區的家戶很少養豬，出現專業神豬飼養戶，神豬雖超過千斤，但數量逐年減少，這10幾年來，社會觀念改變，加上動保團體抨擊養神豬不人道，使義民祭典的神豬年年銳減。

范國銓表示，民眾信仰義民爺已累積成在地化的宗教，透過祭典更有凝聚客家族群意識的社會功能，萬一日後義民祭沒有神豬，義民爺在宗教上將失去神明的位格，還能稱為客庄12大節慶嗎！

文史工作者黃卓權指出，義民爺祭典活動是庶民信仰的展現，這種民間自主性的結構功能一旦瓦解，客家信仰的獨特性，很可能也將跟著失去！