情侶賓館門口大吵 女見男友這身分曝光遭捕當場傻眼

丁姓男子13日早上4點多，不滿女友要離開賓館外出找朋友，在1樓電梯口大吵，員警到場盤查，從M-police掌上型電腦，發現丁男2天前遭法院發布通緝，隨即上銬帶回警局，丁男酒醒後懊惱自己情緒失控，而女友也料想不到當街吵架卻害男友被關進警局。

30歲丁男與郭女居住在中華路一段上某賓館，13日早上，女友不滿他外出喝酒，自己也要去找朋友，兩人在1樓電梯口吵架，附近民眾以為男子手上拿刀，立即撥打電話向警方報案，聲稱有男子持刀，員警迅速到場了解。

員警根據丁男自述身分證字號查詢，發現他在2天前，因涉及詐欺案遭法院發布通緝，而他自己還不知道，大聲嚷嚷「什麼通！」試圖想要反抗，員警立刻噴灑辣椒水，將人壓制在地上並帶回派出所偵辦。

萬華分局特別呼籲民眾有感情因素因洽詢正當管道，警方絕不容許個人因素而影響地方治安，如有犯罪情形必定嚴加偵辦。

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