新北市長選情激烈，新北市長侯友宜今赴議會市政報告，綠營議員要求侯友宜連任後會做好做滿給予承諾，侯強調，未來會不會當選都還不一定，把握當下把市長工作做好，綠黨團要求侯簽署「第四屆新北市市長做好做滿聲明書」，但侯直言我是第三屆，感謝議員肯定我會連任。

新北市議會定期會今日開議，侯友宜到現場施政報告，民進黨團總召在侯友宜報告完後，播放當年新北市前市長朱立倫當年承諾「做好做滿」影片。

陳啟能說，當初朱市長承諾做好做滿後，卻跑去選總統，當時侯友宜是代理市長，朱這個決定對新北市民傷害很大，朱立倫因為錯誤決定向市民道歉，希望侯友宜承諾做好做滿。

議員李倩萍指出，認同侯友宜的把握當下，但新北市民投給你，不是只要你當下這一天，當初朱立倫烙跑去選總統，拿下史上倒數第二得票率，韓國瑜也是烙跑市長，這些歷史過去事件，都要記取教訓，有智慧的人，應該不會犯下這樣錯誤。

侯友宜表示，感謝議員對他的關心，我工作43年，歷經15個職位，在工作上好好做事，就是他的態度，他現在是新北市長，就把事情做好，他當年當刑警，槍戰下沒人知道未來會怎樣，把握當下好好做事才是應有的態度。

綠營議員等不到侯友宜承諾，直接拿出「第四屆新北市市長做好做滿聲明書」要侯友宜簽名，但侯友宜說，他是第三屆市長，這個聲明書是第四屆的，感謝議員肯定他會連任，最後侯並沒有簽名。

議長蔣根煌與議員林金結也在旁說，難道你們說林佳龍會落選嗎？議員何博文則說，侯友宜連做好做滿都不敢承諾，國民黨前科歷歷。