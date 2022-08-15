民進黨台北市長參選人陳時中今指出，國民黨台北市長參選人蔣萬安提出的政策可以更清楚一點，像公車政策到現在還沒辦法弄清楚真正意涵是什麼。蔣萬安則強調，政策推出都需要創新，若因有負面影響而拋棄改變的勇氣，只會停滯不前。

蔣萬安拋出公車預約政策，引發各界討論。他今天下午出席大直植福宮中元普渡活動再度說明，政策很清楚就是希望針對弱勢族群包括身障者、孕婦、行動不便的長輩等有特別需求的人，在限定的座位、特定的路線提供服務，不是全線的普行。

蔣強調，政策推出都需要創新，如果因為有負面影響而拋棄改變的勇氣，很多政策只會停滯不前；歡迎大家提出各種意見、不同的看法，一起討論、溝通、協調，面對問題用謙卑的心傾聽，正視外界的批評，趕快改進，共同將政策訂定的更周延、更優化。

至於陳時中喊「我超想當市長」，蔣萬安回擊稱，真正的應該是好好想著幫台北市民爭取更好的權益，為台北市擘畫更美好的願景。