立委蘇震清女兒蘇孟婕（右三）有意投入屏東縣議員第二選區，不少地方黨部執評委也現身加油打氣。（林和生攝）

年底九合一選舉登記在即，民進黨屏東縣黨部已完成提名作業，但15日擔任縣黨部執委的立委蘇震清女兒蘇孟婕，突然喊話盼黨部徵召她投入屏東縣議員第二選區，為綠營爭取一席婦女保障名額，由於事發突然，縣黨部表示，需待執委會討論才能對外回應。

屏東縣議員第二選區涵蓋長治、麟洛、里港、九如、鹽埔及高樹等屏北鄉鎮，目前8席議員中民進黨及無黨各占3席，國民黨2席，民進黨籍包括江維屏、陳明達及吳亮慶，國民黨有何春美與宋麗華，加上無黨籍尤慶賀、盧文瑞及王景山，多是已連任數屆的沙場老將。

民進黨屏東縣黨部執委陳武守分析，此區2席婦保名額，目前浮出檯面僅爭取連任的何春美與宋麗華，2人皆是國民黨籍，若日後登記沒有其他女性加入，等於1票就能當選，藍營恐啟動配票作業，屆時黨籍參選人選情便更加艱困。

除了爭取連任的選將外，此次包括九如鄉前後任鄉長張振亮及許重慶皆表態參選，加上前屏東縣政府秘書鍾詔元已高掛看板，選將們各擁地方派系，各個來勢洶洶。

26歲蘇孟婕畢業於義守大學應用日文系，也曾在日本留學，她說，自己除是現任地方黨部執委，同時也是全國黨代表，並在父親蘇震清立委辦公室服務3年，對公共事務及民眾服務充滿熱忱，希望黨能徵召她參選，不僅能爭取一席議員席次，還能順勢拉抬縣長選情。

至於被問到蘇震清是否投入年底縣長選戰？蘇孟婕表示，並不了解父親規畫，但這與她參選是兩件事。

對此，民進黨屏東縣黨部執行長葉人魁表示，過去從未有過提名作業結束後再徵召的案例，不過執委會屬於合議制，這起個案必須等待開會討論後的決議，一切會尊重執委會意見。