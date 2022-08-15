民眾黨桃園市長參選人賴香伶(左二)說若林智堅論文是代寫成為嚴重詐騙。(呂筱蟬攝)

媒體人爆料前新竹市長林智堅台大論文沒有抄襲，而是由助理代寫，民眾黨桃園市長賴香伶對此說，之前大家針對抄襲與否問題，如果是代寫的話整本論文都是假的，除了撤銷學位也涉及到學術道義上與刑事上的問題，這涉及到很嚴重的詐騙，而當初由蔡英文總統徵召定案的人事，如果是詐騙總統要為此來道歉。

賴香伶說，究竟論文是抄襲還是代寫，這要當事人林智堅市長說明清楚，不要事情延燒到除了誠信破產之外，整個黨當時為他背書的人要揹更大的鍋。她也說，如果不是抄襲而已而是代寫，涉及到很嚴重的詐騙，而當初欽點定案人事的蔡英文總統要不要為此道歉？鄭運鵬委員也一樣，到底他是被騙還是跟著大家騙很大，他也必須站出來向桃園市民說清楚。

至於外傳民進黨前立委鄭寶清有可能脫黨參選桃園市長，賴香伶說，會不會退黨選她不曉得，但一開始剛到桃園時鄭寶清確實非常積極爭取，也拜會過他幾次，所以感覺到他很願意為國家、為桃園人做事，但一直沒有初選機制讓他心裡忿忿不平，直到這次換堅之後也沒有採取公開、公平的方式，覺得他是被二次受傷的民進黨員，也為他抱屈，如果說有任何的機會他要參選也是非常尊重，大家一起來為桃園市擘劃，選舉過程比牛肉比政見，認為對方是能提出好的方向讓自己學習。

而賴香伶今天也和黨籍市議員參選人開啟舞進桃園活動，她說，希望用這樣的形式來做城市行銷，除了到藝文特區，也到楊梅故事館、乙未保台紀念公園，這幾個地方具有文化性、歷史性，和市議員參選人一起用輕鬆、詼諧跳舞形式來介紹城市地景與相關空間環境，讓大家親近桃園的方式可以有很多種，用輕鬆方式來認識城市行銷是在選舉過程中就能做到的事情。