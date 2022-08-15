玉山金(2884)今舉行法說會，針對近期國內頻傳有關國人赴柬埔寨遭販賣的消息，玉山銀董事長黃男州表示，這的確是令人觸目驚心，為何現在還有這樣的事情。玉山銀目前在柬埔寨子行有14個分行，員工約有500多位，台派幹部約30位。目前柬埔寨業務進展不錯，上半年獲利年成長47%。玉山銀信用卡是當地的第一名，房貸也是領先，目前業務正常。銀行也提醒台派幹部身處異國要小心安全。最近玉山銀總行調一位女姓主管到柬埔寨，該主管隨即收到親友關心，有接不完的Line。

黃男州表示，柬埔寨當地金融並不普及，主要是存放款，各項金融產品仍在學習和成長中，玉山銀在當地信用卡量和刷卡量都是同業第一名。至於房貸，由於柬埔寨土地所有權標示不清，當地民眾房貸不是向銀行提出申請，而是向建商借款；玉山銀是第一個將銀行、建商和客戶借貸關係理清，這有助於當地金融健全。

玉山銀於2013年完成投資柬埔寨子行聯合商業銀行Union Commercial Bank Plc(以下簡稱UCB)70%股權。UCB成立於1994年，總行位於柬埔寨首都金邊，分行通路隨著營運規模擴大而持續拓展中，提供存款、放款、信用狀、保證及信用卡等全方位銀行服務。目前玉山銀持有UBC百分之百持股，UCB是全功能之商業銀行，在金邊有12家分行，外省地區有2家分行，員工人數超逾500人。